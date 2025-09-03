Warface вернулась в Steam для игроков из СНГ

Разработчики из Astrum Entertainment приурочили к возвращению масштабное обновление «Порт теней» в азиатском стиле. В игре появился новый боевой пропуск с уникальными наградами, включая четыре тематических оружия серии «Великий дракон» и специальный нож киридаши.

Существенные изменения затронули систему модификаций оружия — теперь игроки могут устанавливать до 9 улучшений одновременно. Также был переработан режим «Кампания», который теперь можно проходить в одиночку, что особенно удобно для новичков.

PvE-составляющая пополнилась новой оружейной серией «Панда», а любители соревновательного режима смогут получить награды серии «Нокаут» через рейтинговые матчи. Для долгосрочной прогрессии добавлены престижные золотые модели оружия.

Обновление уже доступно на платформе VK Play, а страница игры в Steam открыта для добавления в список желаний. В ближайшее время шутер станет доступен для скачивания через этот сервис.