Warface закроет русскоязычный сервер в Steam

Отключение серверов затронет игроков из нескольких стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Процесс будет проходить в два этапа: сначала 19 сентября были отключены внутриигровые платежи и страница в Steam на русском, а через 90 дней доступ к русскоязычному серверу Warface в Steam будет полностью прекращен.

Чтобы снять обеспокоенность российских (и не только) игроков, компания предоставила страницу миграции, на которой игроки смогут перенести свой игровой прогресс, персонажей и предметы.