Warner Bros. ударила по сообществу инди-игр, «взращенных» Adult Swim Games

Подтверждено, что по меньшей мере три игры будут удалены из таких магазинов, как Steam, а судьба остальных игр, изданных Adult Swim Games, остается неясной. Впервые эта новость появилась от разработчика Оуэна Риди, чья игра «Small Radios Big Televisions» была удалена. В ответ на это Риди выпустил игру бесплатно на сайте своей студии.

Другие разработчики, сотрудничавшие с Adult Swim Games, также получили предупреждения от Warner Bros. Discovery, но подробности, помимо исключения из листинга игр издателя, весьма скудны. Отсутствие ясности заставляет студии ломать голову над тем, что делать с опубликованными ими играми. Некоторые разработчики, например Эндрю Морриш (Kingsway, Super Puzzle Platformer Deluxe), ожидают, что с ними скоро свяжутся, и готовятся к худшему.

Шаг Warner Bros. Discovery — это удар по сообществу инди-игр, взращенных Adult Swim Games, отмечают эксперты. Разработчикам грозят финансовые потери, а фанаты могут потерять доступ к любимым играм.