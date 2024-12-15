WB Games поздравила своих сотрудников с Новым Годом массовым увольнением

Опубликовано 15 декабря 2024, 00:001 мин.
WB Games поздравила своих сотрудников с Новым Годом массовым увольнениемWB Games Montreal увольняет 99 сотрудников в преддверии праздников
Как сообщается, WB Games Montreal уволила 99 сотрудников, многие из которых были субподрядчиками Keywords Studios. Студия обеспечивала качество некачественной игры Suicide Squad. Поддержка игры, кстати, будет прекращена 14 января, менее чем через год после запуска.
© Warner Bros.
По данным Radio-Canada, пострадавшие работники получили уведомление за восемь недель. Им предложили место в очереди на будущие проекты или помощь консультанта по трудоустройству. Как ожидается, вакансии появятся не раньше 2026 года.
Увольнения совпали с проблемным состоянием «Отряда самоубийц», который потерпел неудачу в коммерческом плане.
Сокращения добавились к мрачному году для игровой индустрии: увольнения коснулись Ubisoft, Activision Blizzard, Xbox и других компаний. И это несмотря на то, что, по прогнозам, в 2024 году доходы индустрии составят 187 миллиардов долларов.