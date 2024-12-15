WB Games поздравила своих сотрудников с Новым Годом массовым увольнением

По данным Radio-Canada, пострадавшие работники получили уведомление за восемь недель. Им предложили место в очереди на будущие проекты или помощь консультанта по трудоустройству. Как ожидается, вакансии появятся не раньше 2026 года.

Увольнения совпали с проблемным состоянием «Отряда самоубийц», который потерпел неудачу в коммерческом плане.

Сокращения добавились к мрачному году для игровой индустрии: увольнения коснулись Ubisoft, Activision Blizzard, Xbox и других компаний. И это несмотря на то, что, по прогнозам, в 2024 году доходы индустрии составят 187 миллиардов долларов.