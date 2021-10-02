Windows 11 по умолчанию ухудшила работу игр на некоторых ПК

Автор журнала PC Gamer провёл тестирование игр на компьютере под управлением Windows 11. По его словам, фреймрейт мог проседать на 28%. А это большой показатель.

Проблема заключается в Virtualization-Based Security (VBS), параметре, введённом в Windows 10, который использует аппаратную и программную виртуализацию для повышения безопасности вашей системы. По сути, он создаёт изолированную подсистему, которая помогает предотвратить попадание вредоносных программ на компьютер.

Автор указал, что если обновляться с Windows 10 до Windows 11, то не нужно беспокоиться о VBS. Проблема возникает при покупке OEM-сборки с Windows 11. Сама Microsoft ранее говорила, что в партнёрстве с OEM-производителями будет включать VBS и HVCI на большинстве новых ПК в течение следующего года.

PC Gamer протестировал некоторые игры с выключенным и включённым VBS, и влияние на производительность оказалось очевидным.