Windows 11 теряет Steam-аудиторию: геймеры начали переходить на Windows 10

Windows 11 теряет Steam-аудиторию: геймеры начали переходить на Windows 10Явление может быть временным
Доля Windows 11 снизилась с 41,96% до 41,61%, в то время как Windows 10 укрепила свои позиции, поднявшись с 54,19% до 54,40%.
Этот анализ, ежемесячно проводимый компанией Valve, собирает анонимные данные от случайной выборки пользователей Steam. Эта информация помогает разработчикам понять свою аудиторию.
Хотя использование Windows 11 немного снизилось, в целом Windows остается доминирующей силой в Steam с долей 96,67%. Mac и Linux следуют с небольшим отставанием друг от друга — 1,38% и 1,94% соответственно.
Опрос также дает представление об аппаратных тенденциях среди пользователей Steam. Вот некоторые основные выводы:
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Intel увеличила свою долю рынка до 68,74% по сравнению с 31,22% у AMD.
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Рост числа 6-ядерных процессоров — 34,12%.
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Процент пользователей с 16 ГБ оперативной памяти немного снизился, но использование 32 ГБ ОЗУ растет (29,29%).
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RTX 3060 остается самой популярной видеокартой (6,71%), за ней следует RTX 2060.
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1920×1080 остается самым распространенным разрешением, но и 2560×1440 набирает обороты (19,82%).