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Игры
Опубликовано 03 апреля 2024, 16:30
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Windows 11 теряет Steam-аудиторию: геймеры начали переходить на Windows 10

Явление может быть временным
Согласно последним данным Valve, посвященному аппаратному и программному обеспечению, в марте 2024 года доля Windows 11 на рынке среди пользователей Steam немного снизилась.
Windows 11 теряет Steam-аудиторию: геймеры начали переходить на Windows 10
© Ferra

Доля Windows 11 снизилась с 41,96% до 41,61%, в то время как Windows 10 укрепила свои позиции, поднявшись с 54,19% до 54,40%.

Этот анализ, ежемесячно проводимый компанией Valve, собирает анонимные данные от случайной выборки пользователей Steam. Эта информация помогает разработчикам понять свою аудиторию.

Хотя использование Windows 11 немного снизилось, в целом Windows остается доминирующей силой в Steam с долей 96,67%. Mac и Linux следуют с небольшим отставанием друг от друга — 1,38% и 1,94% соответственно.

Опрос также дает представление об аппаратных тенденциях среди пользователей Steam. Вот некоторые основные выводы:

  • Intel увеличила свою долю рынка до 68,74% по сравнению с 31,22% у AMD.

  • Рост числа 6-ядерных процессоров — 34,12%.

  • Процент пользователей с 16 ГБ оперативной памяти немного снизился, но использование 32 ГБ ОЗУ растет (29,29%).

  • RTX 3060 остается самой популярной видеокартой (6,71%), за ней следует RTX 2060.

  • 1920×1080 остается самым распространенным разрешением, но и 2560×1440 набирает обороты (19,82%).

Источник:NeoWin
Автор:Максим Многословный
Теги:
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