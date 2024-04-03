Windows 11 теряет Steam-аудиторию: геймеры начали переходить на Windows 10

Доля Windows 11 снизилась с 41,96% до 41,61%, в то время как Windows 10 укрепила свои позиции, поднявшись с 54,19% до 54,40%.

Этот анализ, ежемесячно проводимый компанией Valve, собирает анонимные данные от случайной выборки пользователей Steam. Эта информация помогает разработчикам понять свою аудиторию.

Хотя использование Windows 11 немного снизилось, в целом Windows остается доминирующей силой в Steam с долей 96,67%. Mac и Linux следуют с небольшим отставанием друг от друга — 1,38% и 1,94% соответственно.

Опрос также дает представление об аппаратных тенденциях среди пользователей Steam. Вот некоторые основные выводы: