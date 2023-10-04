Windows 7 «мертв»: Steam опубликовал долю используемых на платформе ОС

Windows 7 «мертв»: Steam опубликовал долю используемых на платформе ОСА какой ОС пользуетесь вы?
Последние данные Steam за сентябрь 2023 года показывают некоторые интересные тенденции в игровом мире. Хотя доминирующей операционной системой и остается Windows, доля которой составляет 96,94%, Windows 10 предпочитают 56% пользователей, за ней следует Windows 11 - 37%, а вот на долю Windows 7 и Windows 8 вместе взятых приходится менее 1,5% пользователей.
Linux и macOS занимают второе и третье места с долями 1,63% и 1,43% соответственно. Второй месяц подряд наблюдается небольшое падение доли Linux, хотя она по-прежнему выше, чем у macOS. Одним из факторов, возможно, способствующих снижению доли Linux, является рост использования упрощенного китайского языка в Steam, который увеличивается уже два месяца подряд и достиг 32,22%.
Что касается дистрибутивов Linux, которые используются в Steam, то здесь лидирует SteamOS Holo 64-bit с 43,04%, за ней следуют Arch Linux 64-bit с 8,09% и Ubuntu 22.04.3 LTS 64-bit с 6,49%.