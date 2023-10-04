Windows 7 «мертв»: Steam опубликовал долю используемых на платформе ОС

Linux и macOS занимают второе и третье места с долями 1,63% и 1,43% соответственно. Второй месяц подряд наблюдается небольшое падение доли Linux, хотя она по-прежнему выше, чем у macOS. Одним из факторов, возможно, способствующих снижению доли Linux, является рост использования упрощенного китайского языка в Steam, который увеличивается уже два месяца подряд и достиг 32,22%.

Что касается дистрибутивов Linux, которые используются в Steam, то здесь лидирует SteamOS Holo 64-bit с 43,04%, за ней следуют Arch Linux 64-bit с 8,09% и Ubuntu 22.04.3 LTS 64-bit с 6,49%.