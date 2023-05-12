Windows может обзавестись фирменными фишками Xbox

The Verge уточняет, что Windows все еще вызывает некоторые проблемы, будучи втиснутым в такое маленькое устройство. На этом фоне Соунс подчеркнула желание компании добавить в ОС функцию Quick Resume, которая доступна в настоящее время на консолях. Цель состоит в том, чтобы игроки могли без проблем возобновлять игру с того места, на котором остановились, легко переходя от игры на ПК к игре на портативном устройстве.

Microsoft намерена работать с издателями над созданием необходимого «слоя опыта» для достижения этой цели.