Windows может обзавестись фирменными фишками Xbox

Windows может обзавестись фирменными фишками XboxНапример, Quick Resume
Во время мероприятия, посвященного запуску портативного игрового ПК Asus ROG Ally, Роанн Соунс, глава подразделения устройств Xbox, рассказала о том, как это устройство побуждает Microsoft переосмыслить игровой опыт на ПК с Windows.
The Verge уточняет, что Windows все еще вызывает некоторые проблемы, будучи втиснутым в такое маленькое устройство. На этом фоне Соунс подчеркнула желание компании добавить в ОС функцию Quick Resume, которая доступна в настоящее время на консолях. Цель состоит в том, чтобы игроки могли без проблем возобновлять игру с того места, на котором остановились, легко переходя от игры на ПК к игре на портативном устройстве.
Microsoft намерена работать с издателями над созданием необходимого «слоя опыта» для достижения этой цели.