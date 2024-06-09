Windows получил собственную технологию повышения разрешения

В отличие от DLSS от Nvidia или FSR от AMD, Auto SR интегрируется непосредственно в Windows 11, автоматически применяя улучшения в различных играх, не требуя внутриигровых настроек. Демонстрация на недавней конференции Microsoft Build показала результаты в таких играх, как Borderlands 3 и Baldur's Gate III.

Несмотря на потенциальные проблемы с задержками и ограничения архитектуры ARM, Auto SR представляет собой серьезное достижение для бюджетных геймеров, стремящихся к более высокой производительности, отмечают эксперты. Хотя в настоящее время она ограничена чипами Qualcomm.