Windows теряет позиции? Магазин игр GOG вслед за Steam обратил внимание на Linux

Опубликовано 09 февраля 2026
Windows теряет позиции? Магазин игр GOG вслед за Steam обратил внимание на LinuxНачата работа над нативной поддержкой Linux для GOG Galaxy
Компания GOG начала разработку версии лаунчера GOG Galaxy для Linux. Об этом стало известно после появления вакансии инженера, где Linux назвали «следующим важным направлением». Позже информацию подтвердил сооснователь GOG и CD Projekt RED Михал Кичиньский.
© GOG
По его словам, проект находится на самой ранней стадии. Несмотря на это, работа уже ведётся, и поддержка Linux в будущем «обязательно» появится. Точные сроки пока не называются. Также Кичиньский отметил, что лично является большим поклонником Linux.
GOG Galaxy считается альтернативой Steam, которая сама вполне теплые отношения имеет с Linux: есть официальный клиент, а также свой дистрибутив SteamOS на базе Linux. А через технологию Proton позволяет запускать множество Windows‑игр на Linux, часто «из коробки».