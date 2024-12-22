Такие громкие провалы, как «Suicide Squad» и плохие продажи некоторых игр ухудшили перспективы индустрии. Тем временем дебаты о «разнообразии, равноправии и инклюзивности» в играх вызвали бурную реакцию в Интернете, где критики обвиняли разработчиков в том, что они слишком много внимания уделяют этим социальным вопросам, нежели качеству игры (небезосновательно).

Давление со стороны сетевых сообществ, а также растущие опасения по поводу влияния ИИ на рабочую силу заставили многих сомневаться в будущем западной игровой индустрии. Разработчики по-прежнему настроены пессимистично, а индустрия с трудом восстанавливается.