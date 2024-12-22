Опубликовано 22 декабря 2024, 11:151 мин.
Wired: 2024 — катастрофический год для индустрии видеоигрТо ли ещё будет
2024 год стал тяжелым для индустрии видеоигр. Продолжаются рекордные увольнения, причем количество сокращенных рабочих мест уже превысило показатели 2023 года. Многие разработчики изо всех сил пытаются удержаться на плаву, поскольку студии закрываются, и больше всего пострадали небольшие инди-команды. Несмотря на некоторые успешные релизы игр, такие как Final Fantasy VII Rebirth и Black Myth: Wukong, общая атмосфера остается мрачной, пишет Wired.
Такие громкие провалы, как «Suicide Squad» и плохие продажи некоторых игр ухудшили перспективы индустрии. Тем временем дебаты о «разнообразии, равноправии и инклюзивности» в играх вызвали бурную реакцию в Интернете, где критики обвиняли разработчиков в том, что они слишком много внимания уделяют этим социальным вопросам, нежели качеству игры (небезосновательно).
Давление со стороны сетевых сообществ, а также растущие опасения по поводу влияния ИИ на рабочую силу заставили многих сомневаться в будущем западной игровой индустрии. Разработчики по-прежнему настроены пессимистично, а индустрия с трудом восстанавливается.