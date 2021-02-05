World of Tanks появится в Steam

В Wargaming рассказали, что в будущем игроки, использующие стандартную и Steam-версии, смогут сражаться вместе в PvP-боях на одних и тех же серверах. Отмечается, что зайти в WoT через Steam смогут только пользователи новых аккаунтов. В Steam-версии будет доступен весь контент игры.

В сервисе цифровой дистрибуции уже появилась страница World of Tanks. Игра выйдет там до конца 2021 года.

В пресс-релизе Wargaming рассказали, что у World of Tanks есть 160 млн зарегистрированных игроков по всему миру — из них 45 млн в России.