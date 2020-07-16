World of Warcraft перестанет брать плату за смену пола персонажа, потому что «это неправильно»

С 2009 года Blizzard разрешает игрока менять пол их персонажей в WoW. Но для этого пользователям нужно заплатить $15. Теперь же Blizzard заявила, что просить с игроков деньги за такую опцию — «это неправильный посыл».

Менеджер дополнения World of Warcraft: Shadowlands ранее говорил, что расширение позволит игрокам менять пол бесплатно во внутриигровых парикмахерских. Однако теперь представители Blizzard рассказали The Verge, что пользователям не нужно будет покупать Shadowlands для нововведения. Смена пола станет доступна бесплатно для всех.

Изначально Blizzard сделала эту опцию платной, чтобы «люди не делали это (прим. меняли пол) каждый день».