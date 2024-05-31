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Игры
Опубликовано 31 мая 2024, 16:30
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World of Warcraft заставили «говорить» по-русски с помощью ИИ

Краткое резюме достаточно большой статьи на Хабре
В недавней статье на Хабре описывается путь автора, который заставил World of Warcraft (WoW) говорить по-русски с помощью искусственного интеллекта. На это его подвигло отсутствие в игре озвученных квестов и желание улучшить свой игровой опыт.
World of Warcraft заставили «говорить» по-русски с помощью ИИ
© Ferra

Автор использовал движок с открытым исходным кодом TTS (text-to-speech) под названием Coqui TTS для создания русской озвучки квестов в игре. Пришлось преодолеть несколько трудностей, включая необходимость обработки большого количества текстовых данных и ограничения движка TTS.

В итоге автору удалось создать пакет русской озвучки для WoW, который он сделал доступным для других игроков.

Для создания озвучки автор использовал различные инструменты и техники, включая Python, bash и ffmpeg, а также аренду серьезных вычислительных мощностей для использования ИИ. Он экспериментировал с различными TTS-движками и настройками, чтобы найти наилучшие результаты.

Это очень краткое содержание статьи, с которой мы советуем ознакомиться по этой ссылке, либо в источнике.

Источник:Хабр
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#русский язык
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#WARCRAFT