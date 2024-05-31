World of Warcraft заставили «говорить» по-русски с помощью ИИ

Автор использовал движок с открытым исходным кодом TTS (text-to-speech) под названием Coqui TTS для создания русской озвучки квестов в игре. Пришлось преодолеть несколько трудностей, включая необходимость обработки большого количества текстовых данных и ограничения движка TTS.

В итоге автору удалось создать пакет русской озвучки для WoW, который он сделал доступным для других игроков.

Для создания озвучки автор использовал различные инструменты и техники, включая Python, bash и ffmpeg, а также аренду серьезных вычислительных мощностей для использования ИИ. Он экспериментировал с различными TTS-движками и настройками, чтобы найти наилучшие результаты.

Это очень краткое содержание статьи, с которой мы советуем ознакомиться по этой ссылке, либо в источнике.