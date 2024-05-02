Xbox 360 Store закрывается, но игры забирать у вас никто не будет

Хотя покупка новых игр будет невозможна непосредственно на вашем 360-м, вы по-прежнему можете приобрести игры через сайт xbox.com или новую консоль Xbox. Онлайн-мультиплеер не пострадал, так что вы можете продолжать наслаждаться сетевыми сражениями с друзьями.

Единственная реальная жертва? Приложение Microsoft Movies & TV, что означает, что киновечера на Xbox 360 уходят в прошлое. Однако вы по-прежнему можете получить доступ к своим покупкам через приложение Movies & TV на других устройствах Microsoft.