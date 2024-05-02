Xbox 360 Store закрывается, но игры забирать у вас никто не будет

Опубликовано 02 мая 2024, 15:45
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Xbox 360 Store закрывается, но игры забирать у вас никто не будетОни продолжат жить
С 29 июля 2024 года магазин Xbox 360 и Xbox 360 Marketplace будут закрыты. Но не паникуйте, это не значит, что ваши игры исчезнут, если они были. Вы по-прежнему сможете играть во все ранее купленные игры и DLC для них, как на своей верной Xbox 360, так и на новых Xbox One и Series X/S благодаря обратной совместимости.
Хотя покупка новых игр будет невозможна непосредственно на вашем 360-м, вы по-прежнему можете приобрести игры через сайт xbox.com или новую консоль Xbox. Онлайн-мультиплеер не пострадал, так что вы можете продолжать наслаждаться сетевыми сражениями с друзьями.
Единственная реальная жертва? Приложение Microsoft Movies & TV, что означает, что киновечера на Xbox 360 уходят в прошлое. Однако вы по-прежнему можете получить доступ к своим покупкам через приложение Movies & TV на других устройствах Microsoft.