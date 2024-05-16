Xbox Cloud Gaming наконец получил поддержку клавиатуры и мыши для браузеров

Теперь геймеры могут легко переключаться между клавиатурой/мышью и стандартным вводом с контроллера, нажимая кнопку Xbox на контроллере или клавишу на клавиатуре.

На начальном этапе эту функцию поддерживают 26 игр, включая такие, как ARK: Survival Evolved, Halo Infinite и Fortnite, а также любимые многими «инди», такие как High on Life и Pentiment. В конце этого месяца Microsoft планирует ввести значки, которые будут указывать, какие игры поддерживают ввод с клавиатуры и мыши.

Microsoft не рассказала, почему понадобилось так много времени, чтобы это произошло. Первоначально предполагалось, что эта функция будет запущена еще в июне 2022 года.