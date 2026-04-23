Xbox Game Pass подешевел, но пришлось пожертвовать Call Of Duty

Опубликовано 23 апреля 2026, 08:491 мин.
Xbox Game Pass подешевел, но пришлось пожертвовать Call Of DutyВыгодной подписку всё равно пока не назовёшь
Microsoft снизила цены на подписку Xbox Game Pass. Месяц Ultimate-тарифа теперь стоит 23 доллара вместо 30. PC Game Pass подешевел с 16,50 до 14 долларов в месяц. Правда, пришлось кое-чем пожертвовать.
Новые части Call of Duty не будут появлятся в подписке в день выхода. Их добавлять станут только примерно через год после релиза.
Некоторые считают, что Microsoft нужно менять саму модель. Например, пишут СМИ, давать подписчикам «кредиты» на покупку игр, чтобы те оставались в библиотеке навсегда, а не исчезали при отмене подписки.
Пока компания экспериментирует, но всего два года назад Ultimate-уровень стоил всего 17 долларов. Выгодой всё равно «пахнет».