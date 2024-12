Xbox начал тестировать запуск через облако любых игр

Функция, доступная для Xbox Insiders с сегодняшнего дня, может сэкономить время и место в памяти, позволив игрокам запускать свои любимые франшизы без загрузки больших файлом, особенно если речь про «колду».

Microsoft представила список поддерживаемых для теста игр, среди которых Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Animal Well, Balatro и Prince of Persia: The Lost Crown.

Эта функция является продолжением усилий Microsoft по расширению облачных игр. В прошлом месяце компания начала предоставлять игрокам возможность транслировать избранные игры на телевизоры и браузеры.