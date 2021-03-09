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Сегодня в 19:45
Xbox научат запускать игры с Windows-компьютеров без нагрузки на консоль
Пока опция тестируется
Тестировщики Xbox уже получили доступ к обновлённому браузеру Microsoft Edge на Chromium, который доступен на консолях Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. Он позволяет запустить облачные сервисы Google Stadia и GeForce NOW, то есть запускать игры с Windows-компьютеров без нагрузки на консоль.
Благодаря этому на консолях Xbox через браузер можно играть в том числе в Cyberpunk 2077 и Shadow of the Tomb Raider с трассировкой лучей.
Пока, к сожалению, браузер не поддерживает мышь на Xbox. Но игры с управлением геймпадом работают отлично.
Напомним, что пока обновлённый браузер Microsoft Edge лишь тестируется. Когда он станет доступен всем пользователям Xbox, неизвестно.