Xbox научат запускать игры с Windows-компьютеров без нагрузки на консоль

Благодаря этому на консолях Xbox через браузер можно играть в том числе в Cyberpunk 2077 и Shadow of the Tomb Raider с трассировкой лучей.

Пока, к сожалению, браузер не поддерживает мышь на Xbox. Но игры с управлением геймпадом работают отлично.

Напомним, что пока обновлённый браузер Microsoft Edge лишь тестируется. Когда он станет доступен всем пользователям Xbox, неизвестно.