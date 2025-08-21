Игры
Xbox назвала дату выхода портативной консоли ROG Xbox Ally в США: 16 октября

Но цены пока неизвестны
Microsoft и Asus анонсировали портативные консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Устройства поступят в продажу 16 октября в США и некоторых других странах. Об этом появилась официальная информация от Xbox.
Как сообщается на сайте компании, консоли будут доступны в преддверии выхода игр The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4 и Keeper. Microsoft пока не объявила цены на устройства, объясняя это необходимостью оценки макроэкономических факторов.

Компания представила функцию Advanced Shader Delivery для экономии заряда батареи и времени при первом запуске игры. Для ROG Xbox Ally X анонсирован ряд ИИ-функций, в частности, автоматическое создание лучших моментов и технология Automatic Super Resolution для повышения разрешения игр.

Также представлена программа совместимости с портативными устройствами, аналогичная Steam Deck Verified, для определения оптимизированных игр. Для высокопроизводительных игр будет доступен индикатор Window Performance Fit — на основе данных о производительности игр на похожих устройствах.

