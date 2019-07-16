Магазин Xbox объявил грандиозную летнюю распродажу игр

Магазин распродаёт как игры от Xbox Game Studios, так и от сторонних разработчиков. Среди последних по выгодным ценам можно заполучить такие тайтлы:
- RAGE 2 за 2823 рубля вместо 3764.
- Call of Duty: Black Ops 4 за 2258 рубля вместо 3764.
Assassin’s Creed Odyssey — по такой же цене.
- Red Dead Redemption 2 за 2634 рубля вместо 3764.
FIFA 19 за 1506 рублей вместо 3764.
Metro: Exodus за 2069 рубля вместо 3764.
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