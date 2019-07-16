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Игры
Сегодня 14:59

Магазин Xbox объявил грандиозную летнюю распродажу игр

Скидки до 50%
В цифровом магазине Xbox началась летняя распродажа игр для приставок. Открыты сотни предложений со скидками до 50%. Продлится акция до 29 июля.

Магазин распродаёт как игры от Xbox Game Studios, так и от сторонних разработчиков. Среди последних по выгодным ценам можно заполучить такие тайтлы:

  • RAGE 2 за 2823 рубля вместо 3764.
  • Call of Duty: Black Ops 4 за 2258 рубля вместо 3764.

Assassin’s Creed Odyssey — по такой же цене.

  • Red Dead Redemption 2 за 2634 рубля вместо 3764.

FIFA 19 за 1506 рублей вместо 3764.

Metro: Exodus за 2069 рубля вместо 3764.

Более подробный список игр со скидками можно найти на официальной странице акции. Для подписчиков сервиса Xbox Live Gold размер скидки выше.

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