Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры

В розничных магазинах же появились скидки на консоли Xbox One X (до 10 000 рублей) и Xbox One S (до 6000 рублей). Купить можно различные комплекты, в том числе с игрой Gears 5. С предложениями можно ознакомиться в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других.

Также Xbox объявил 40-процентную скидку на подписку Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца. Предложение будет действительно с 23 декабря по 1 января.