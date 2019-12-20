Игры
Сегодня 18:11
Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры
Цены на игры снизили вполовину
До Нового года осталось чуть больше недели, и различные производители начали запускать свои специальные акции. На этот раз о распродаже заявил цифровой магазин Xbox. Там со скидками можно купить игры, а в розничных магазинах и консоли.
В новогодней распродаже Xbox участвуют сотни игр и дополнений. Распродают и новинки: Gears 5, Star Wars Jedi: Fallen Order, Borderlands 3, Sekiro: Shadows Die Twice. Акция продлится до 2 января. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.
В розничных магазинах же появились скидки на консоли Xbox One X (до 10 000 рублей) и Xbox One S (до 6000 рублей). Купить можно различные комплекты, в том числе с игрой Gears 5. С предложениями можно ознакомиться в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других.
Также Xbox объявил 40-процентную скидку на подписку Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца. Предложение будет действительно с 23 декабря по 1 января.