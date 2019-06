Xbox объявила большую распродажу в честь выставки E3 2019

В магазина «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS до 23 июня действуют скидки 10 000 рублей на приставку Xbox One X в базовой комплектации и 6000 рублей на остальные комплектации. В других магазинах электроники комплекты с с консолями Xbox One S будут продаваться со скидкой 3000 рублей.

Кроме того, в течение двух недель со скидками до 15% можно будет купить беспроводные геймпады Xbox One различных цветов. На игры, включая Sea of Thieves, Gears of War 4 и Forza Horizon 4, будет действовать 35-процентная скидка.