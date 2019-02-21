Xbox One начнёт официально поддерживать моды в играх

Компании Microsoft и Paradox Interactive вместе запускают платформу Paradox Mods для модов. Сервис поддерживает не только ПК, но и игровую приставку Xbox One.

С помощью платформы будут распространяться пользовательские модификации для игр, купленных в различных магазинах, включая Steam, GOG, EGS или Xbox Store.

Первыми на платформе запустятся моды для игр Paradox, таких как Stellaris, Cities Skylines и Surviving Mars. Модификации игр на платформе не будут проходить модерацию, но их будут тестировать на работоспособность. Запуск возможен через меню приставки или специальный лончер на ПК.

По словам разработчиков, к концу года 2019 на платформе должны появиться моды других популярных игр. Как отметила Paradox из всех создателей популярных консолей, ей навстречу пошла только Microsoft. Так что пока нет надежды на появление поддержки пользовательских модов для игр под Switch и PlayStation 4.