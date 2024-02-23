Xbox открывает ворота: четыре любимые фанатами игры выйдут на PlayStation

Pentiment (22 февраля, Switch, PS4/5)

Hi-Fi Rush (9 марта, PS5)

Grounded (16 апреля, Switch, PS4/5)

Sea of Thieves (30 апреля, PS5)

Этот анонс последовал за недавними слухами, свидетельствующими об изменении подхода Microsoft к консольной эксклюзивности. Изначально фанаты опасались, что такие крупные игры, как Starfield или Indiana Jones, покинут экосистему Xbox, но теперь эти опасения развеялись. Однако генеральный директор Microsoft Фил Спенсер намекнул, что эксклюзивы будут играть менее заметную роль в их будущей стратегии.