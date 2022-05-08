Xbox перестала запускать цифровые копии игр из-за сбоя

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Xbox перестала запускать цифровые копии игр из-за сбояА ещё облачные сервисы
Пользователи Xbox пожаловались на проблему, из-за которой некоторые игроки не могут запускать облачные игры, цифровые копии, а также совершать покупки в магазине. В настоящее время компания работает над исправлением сбоя.
Команда Xbox написала в твите, что ей известно, что некоторые пользователи не могут покупать и запускать игры или запускать сеансы облачных игр. Компания сообщила, что уже работает над исправлением ошибки.
Отмечается, что эти проблемы последовали за массовым отключением, которое длилось несколько часов в пятницу вечером и в субботу утром. Некоторые игроки не могли даже получать доступ к таким приложениям, как Netflix и Disney Plus. Хотя Xbox, казалось, решил эти проблемы, похоже, что проблемы с магазином, цифровыми играми и облачными играми начали появляться снова.