Xbox перестала запускать цифровые копии игр из-за сбоя

Команда Xbox написала в твите, что ей известно, что некоторые пользователи не могут покупать и запускать игры или запускать сеансы облачных игр. Компания сообщила, что уже работает над исправлением ошибки.

Отмечается, что эти проблемы последовали за массовым отключением, которое длилось несколько часов в пятницу вечером и в субботу утром. Некоторые игроки не могли даже получать доступ к таким приложениям, как Netflix и Disney Plus. Хотя Xbox, казалось, решил эти проблемы, похоже, что проблемы с магазином, цифровыми играми и облачными играми начали появляться снова.