Xbox показала новые геймпады в стиле культовой серии Fallout

Контроллеры выполнены в зелёном цвете, а на корпус нанесены знакомые игрокам элементы интерфейса. В стандартной версии есть металлическая зелёная крестовина и специальная верхняя панель с деталями в стиле Fallout. Модель уже можно предзаказать на сайте Microsoft.

Тем, кто хочет создать собственный дизайн, доступен Xbox Design Lab. Там можно выбрать разные цвета и стили как для обычного контроллера, так и для Elite Series 2. Среди вариантов есть темы фракций Fallout: Братство Стали, НКР, Минитмены и Туннельные змеи. Можно добавить металлические триггеры и металлическую крестовину. Microsoft также предлагает бесплатную гравировку на верхней панели.

Стандартная модель стоит от $82,97 версия Elite Series 2 — $164,58.