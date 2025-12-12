Xbox показала новые геймпады в стиле культовой серии Fallout

Опубликовано 12 декабря 2025, 13:301 мин.
Xbox показала новые геймпады в стиле культовой серии FalloutВ стиле пип-Боя
Microsoft выпустила два новых контроллера в стиле Fallout: обычный и Elite. Оба устройства оформлены как знаменитый Пип-Бой из игр серии.
© Xbox
Контроллеры выполнены в зелёном цвете, а на корпус нанесены знакомые игрокам элементы интерфейса. В стандартной версии есть металлическая зелёная крестовина и специальная верхняя панель с деталями в стиле Fallout. Модель уже можно предзаказать на сайте Microsoft.
Тем, кто хочет создать собственный дизайн, доступен Xbox Design Lab. Там можно выбрать разные цвета и стили как для обычного контроллера, так и для Elite Series 2. Среди вариантов есть темы фракций Fallout: Братство Стали, НКР, Минитмены и Туннельные змеи. Можно добавить металлические триггеры и металлическую крестовину. Microsoft также предлагает бесплатную гравировку на верхней панели.
Стандартная модель стоит от $82,97 версия Elite Series 2 — $164,58.