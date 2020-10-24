Xbox позволит запускать игры прямо на телевизоре через специальную «флешку»

Спенсер заявил, что Xbox может скоро расширить ассортимент устройств в низком ценовом сегменте. Это может быть, например, стриминговый стик, который можно просто вставить в телевизор и начать играть через xCloud. Судя по намёкам Спенсера, эта услуга может стать частью подписки Game Pass.

Представитель Microsoft также рассказал о возможности запуска новой подписки Xbox Game Pass Platinum с гарантированным доступом к новейшим устройствам Xbox.

Журналисты считают, что упоминание Спенсером ТВ-стика может означать скорое появление этого устройства на рынке.