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Xbox позволит запускать игры прямо на телевизоре через специальную «флешку»
Точнее, через медиаприставку
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер намекнул на то, что компания планирует создать ТВ-стик для сервиса потоковой передачи игр xCloud. Благодаря такой «флешке» можно будет запускать игры прямо на телевизоре.
Спенсер заявил, что Xbox может скоро расширить ассортимент устройств в низком ценовом сегменте. Это может быть, например, стриминговый стик, который можно просто вставить в телевизор и начать играть через xCloud. Судя по намёкам Спенсера, эта услуга может стать частью подписки Game Pass.
Представитель Microsoft также рассказал о возможности запуска новой подписки Xbox Game Pass Platinum с гарантированным доступом к новейшим устройствам Xbox.
Журналисты считают, что упоминание Спенсером ТВ-стика может означать скорое появление этого устройства на рынке.