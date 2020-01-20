Xbox раздаёт подписку на игры с 50-процентной скидкой

Таким образом стоимость подписки составит 2694 рубля. Напомним, в Xbox Game Pass Ultimate входят три сервиса: Xbox Live Gold, Xbox Game Pass (Xbox One), Xbox Game Pass (ПК). Золотой статус даёт игроку упрощенный доступ к мультиплееру, от двух до четырёх бесплатных игр ежемесячно и эксклюзивные скидки до 50-75% при покупке в Store на Xbox One. Подписка Xbox Game Pass даёт неограниченный доступ к более чем 100 играм для ПК и консоли.

В России абонемент можно купить у розничных партнёров Microsoft, среди которых «1С-Интерес» и «Бука».