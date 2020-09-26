Xbox разрешит удалённо играть на консоли через iPhone

Этот подход к стримингу отличается от того, что предлагает сервис Microsoft xCloud. В последнем игры транслируются прямо с серверов. Благодаря приложению Xbox же стриминг будет идти с Xbox One, которая должна быть у пользователя в распоряжении.

Получить доступ к консоли можно будет через Wi-Fi, LTE или 5G. Как только приложение установит контроль над домашней Xbox, пользователь сможет включить консоль, находясь далеко от неё.

Владелец iPhone сможет быстро скачивать или делиться игровыми скриншотами, управлять дисковым пространством консоли, удалять игры и, конечно, запускать их.