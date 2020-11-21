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Xbox Series S назвали идеальным вариантом для игроков без 4K-телевизора
Это мощная консоль
Главный директор по продуктам Unity Technologies Бретт Бибби (Brett Bibby) назвал младшую консоль Xbox Series S чрезвычайно мощным устройством. Она — идеальный вариант для игроков без 4K-телевизора.
Бибби пояснил, что две новые консоли Xbox предназначены для разных аудиторий. У большинства людей нет дома экрана разрешением 4K, поэтому им подойдёт Xbox Series S. Как говорит Бибби, возможно, пользователям не понадобятся некоторые вещи, на которые способна старшая Xbox Series X. А аппаратные различия между двумя консолями направлены на обеспечение аналогичных возможностей при более низком разрешении.
Xbox Series S тоже поддерживает трассировку лучей, у неё есть SSD и практически тот же процессор, что в Series X. В сущности, единственное, чего S не хватает — поддержки 4K. Но это и не всегда нужно.