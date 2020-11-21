Xbox Series S назвали идеальным вариантом для игроков без 4K-телевизора

Бибби пояснил, что две новые консоли Xbox предназначены для разных аудиторий. У большинства людей нет дома экрана разрешением 4K, поэтому им подойдёт Xbox Series S. Как говорит Бибби, возможно, пользователям не понадобятся некоторые вещи, на которые способна старшая Xbox Series X. А аппаратные различия между двумя консолями направлены на обеспечение аналогичных возможностей при более низком разрешении.

Xbox Series S тоже поддерживает трассировку лучей, у неё есть SSD и практически тот же процессор, что в Series X. В сущности, единственное, чего S не хватает — поддержки 4K. Но это и не всегда нужно.