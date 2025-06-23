Xbox скоро выпустит VR-шлем вместе с Meta* - СМИ

Опубликовано 23 июня 2025, 23:151 мин.
Xbox скоро выпустит VR-шлем вместе с Meta* - СМИРелиз, вроде как, не за горами
Компания Xbox, известная своими игровыми консолями, похоже, готовится «выйти» на рынок виртуальной реальности. По информации с сайта Game Sandwich и утечке изображения в соцсетях, Xbox планирует выпустить VR-шлем в сотрудничестве с Meta* — это будет специальная версия Meta Quest 3S* с логотипом Xbox.
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Ожидается, что новинка получит 128 ГБ памяти, контроллер Xbox, улучшенное крепление Elite Strap и три месяца подписки Xbox Game Pass. Цена составит $ 399, а выход намечен на 24 июня. Официального подтверждения от Xbox или Meta* пока не было. Это может быть частью более широкой стратегии Xbox по сотрудничеству с другими брендами — как это было с выпуском ROG Ally.
Владельцам обычного Quest 3S* покупать эту версию вряд ли будет нужно, так как Xbox Game Pass уже работает на нём.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена