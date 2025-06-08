Xbox в кармане — Microsoft выпустила свой первую портативную консоль вместе с Asus

Устройства работают на Windows 11 и позволяют запускать игры локально, через облако (Xbox Cloud Gaming) и удалённо с консоли.

Младшая версия Xbox Ally получила процессор AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Вариант Ally X предназначен для требовательных геймеров: здесь установлен Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативки и SSD на 1 ТБ.

Обе консоли оснащены 7-дюймовым FullHD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, Wi-Fi 6E, microSD-слотом и HD-вибрацией. Также заявлена оптимизация под Game Pass, Xbox Play Anywhere и поддержку модов.