Игры
Опубликовано 08 июня 2025, 21:36
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Xbox в кармане — Microsoft выпустила свой первую портативную консоль вместе с Asus

Наконец-то дождались!
Microsoft и Asus официально представили первые в истории портативные консоли Xbox — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X.
Xbox в кармане — Microsoft выпустила свой первую портативную консоль вместе с Asus
© Xbox

Устройства работают на Windows 11 и позволяют запускать игры локально, через облако (Xbox Cloud Gaming) и удалённо с консоли.

Младшая версия Xbox Ally получила процессор AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Вариант Ally X предназначен для требовательных геймеров: здесь установлен Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативки и SSD на 1 ТБ.

Обе консоли оснащены 7-дюймовым FullHD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, Wi-Fi 6E, microSD-слотом и HD-вибрацией. Также заявлена оптимизация под Game Pass, Xbox Play Anywhere и поддержку модов.

Xbox в кармане — Microsoft выпустила свой первую портативную консоль вместе с Asus
© Xbox

Интерфейс Xbox запускается сразу после включения — прямо как на обычной консоли. Новая система Game Bar позволяет управлять играми, друзьями и настройками в удобном полноэкранном режиме.

Запуск ожидается в конце 2025 года. Цены и старт предзаказов объявят позже.

Источник:Xbox
Автор:Булат Кармак
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#XBOX
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