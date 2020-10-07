Xbox высмеял новую консоль PlayStation 5

Сегодня Sony поделилась роликом с разборкой новой PlayStation 5. Ведущий показал, как установить консоль в горизонтальное положение, чтобы было удобнее с ней работать. Для этого нужно проделать нехитрую манипуляцию с подставкой, иначе приставка ровно не встанет. Бренд Xbox решил высмеять это обстоятельство.