Игры
Вчера 21:05
Xbox высмеял новую консоль PlayStation 5
Чтобы просто поставить PS5 горизонтально, придётся приделать подставку
Сегодня Sony поделилась роликом с разборкой новой PlayStation 5. Ведущий показал, как установить консоль в горизонтальное положение, чтобы было удобнее с ней работать. Для этого нужно проделать нехитрую манипуляцию с подставкой, иначе приставка ровно не встанет. Бренд Xbox решил высмеять это обстоятельство.
Аккаунт Xbox UK в Twitter опубликовал фотографии грядущей консоли с подписью: «Как переставить Xbox Series X из вертикального положения в горизонтальное». На фотографиях, как можно догадаться, показано, что приставку просто перевернули. Никаких дополнительных приспособлений для этого не нужно.
How to switch the Xbox Series X from vertical to horizontal ⤵️ pic.twitter.com/efnCoBPWTW— Xbox UK (@xboxuk) October 7, 2020
В целом, прикрепить подставку к боковой части PlayStation 5 — не проблема, хоть и занимает какое-то время. Однако это лишний повод, чтобы подтрунивать Sony за необычное дизайнерское решение. В сети уже немало шутили по поводу внешнего вида консоли.
Dima Lomovtsev/DTF