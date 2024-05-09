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Игры
Опубликовано 09 мая 2024, 15:33
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Xbox закрыл создавшую Hi-Fi Rush студию, а потом захотел больше похожих игр

Семь пятница на неделе
Фанаты Xbox ломают голову после серии, казалось бы, противоречивых шагов Microsoft. Только вчера компания объявила о закрытии четырех игровых студий, в том числе Tango Gameworks, разработчика получившей признание критиков игры Hi-Fi Rush. А уже сейчас стало известно, что ей нужно больше таких игр.
Xbox закрыл создавшую Hi-Fi Rush студию, а потом захотел больше похожих игр
© Ferra

Hi-Fi Rush, неожиданный релиз прошлого года, захватил игровой мир. Этот ритм-экшен, в котором звучала музыка легендарных групп, получил множество наград и собрал более 3 миллионов игроков всего за четыре месяца. Microsoft сама похвасталась успехом игры, назвав ее «прорывным хитом».

Но вот в чем загвоздка: на следующий день после закрытия студии глава Xbox Game Studios Мэтт Бути (Matt Booty) во время общего собрания компании подчеркнул, что компания стремится к «небольшим играм, которые приносят нам престиж и награды». Это заявление оставило многих сотрудников в недоумении, учитывая, что Tango Gameworks отлично подошла под это описание с Hi-Fi Rush.

Еще большее недоумение вызвала приверженность Microsoft японским разработкам. Глава Xbox Фил Спенсер ранее говорил о важности поощрения творческой свободы и появления японских эксклюзивов на платформе. Он даже намекнул, что в Японии будет больше AAA-игр, аналогичных прошлым эксклюзивам для Xbox 360, таким как Lost Odyssey. Однако после закрытия Tango Gameworks (студия японская) неясно, сохранятся ли эти планы.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#XBOX
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#игры
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#критика