Xbox запустил распродажу консолей и игр

На «Весенней распродаже» можно будет купить самую мощную консоль текущего поколения Xbox One X по цене всего в 27 990 рублей. В акции участвуют различные наборы, в том числе с играми Gears 5 и Star Wars Jedi: Fallen Order. Купить приставку со скидкой можно до 24 апреля в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других.

Что касается подписки Xbox Game Pass Ultimate, то пользователи смогут получить при покупке трёхмесячного абонемента ещё три дополнительных месяца. Это предложение действует до 16 апреля.

Кроме того, в цифровом магазине Xbox можно со скидками купить различные игры. Например, делюкс-издание Rainbow Six Siege получило 70-процентную скидку.