Игры
Сегодня 21:18
Xiaomi собирает деньги на необычную игровую мини-консоль
На запуск международной версии
На платформе Xiaomi Youpin начался сбор денег на необычную игровую мини-консоль от японской компании SNK Corporation.
Консоль называется NEOGEO Mini. Сбор денег идёт на международную версию модели. Дизайн консоли явно был вдохновлён игровыми автоматами 90-х годов. Портативное устройство имеет классические джойстик и кнопки. В целом, оно выглядит как миниатюрная версия аркадного автомата NEO GEO MVS.
SNK
Весит консоль всего 390 граммов. Она оснащена 3,5-дюймовым LCD-экраном. У консоли есть стереодинамики. Но, в принципе, консоль можно подключить к ТВ. Имеется HDMI порт, USB-C и 3,5-мм разъём. Кабель для USB-C, кстати, включён в комплект. Он нужен для подзарядки.
На NEOGEO Mini предустановлены 40 классических игр, в том числе The King of Fighters, Legend of Hungry Wolf и Metal Slug. Консоль оценена примерно в $100.