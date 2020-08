Xiaomi собирает деньги на необычную игровую мини-консоль

Весит консоль всего 390 граммов. Она оснащена 3,5-дюймовым LCD-экраном. У консоли есть стереодинамики. Но, в принципе, консоль можно подключить к ТВ. Имеется HDMI порт, USB-C и 3,5-мм разъём. Кабель для USB-C, кстати, включён в комплект. Он нужен для подзарядки.

На NEOGEO Mini предустановлены 40 классических игр, в том числе The King of Fighters, Legend of Hungry Wolf и Metal Slug. Консоль оценена примерно в $100.