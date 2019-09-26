Яндекс выяснил, сколько денег в месяц тратят россияне на игры

Согласно пресс-релизу Яндекс.Денег, 30% из тех геймеров, которые тратят деньги на игры, ежемесячно расходует до 1000 рублей, 20% — от 3000 до 5000, а 3% — больше 5000.

Только 24% из тех, кто привык тратить на игры, зарабатывают меньше 30 000 рублей в месяц, то есть меньше средней зарплаты по стране. Лишь 5% игроков не работают в принципе, а вот большинство — 70% — получают больше 30 000 рублей. Таким образом, ядро игровой аудитории — люди с зарплатой от 30 000 до 50 000 рублей.

Среди тех, кто не тратит деньги на игры, процент безработных ожидаемо оказался выше — 10%.