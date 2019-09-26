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Яндекс выяснил, сколько денег в месяц тратят россияне на игры

Половина геймеров покупает игры и переводит донаты стримерам
Сервис Яндекс.Деньги провёл исследование и узнал, сколько денег на игры тратят российские геймеры и сколько зарабатывают. Оказалось, что половина из них покупает игры или переводит донаты стримерам ежемесячно. И в основном это обеспеченные люди.

Согласно пресс-релизу Яндекс.Денег, 30% из тех геймеров, которые тратят деньги на игры, ежемесячно расходует до 1000 рублей, 20% — от 3000 до 5000, а 3% — больше 5000.

Только 24% из тех, кто привык тратить на игры, зарабатывают меньше 30 000 рублей в месяц, то есть меньше средней зарплаты по стране. Лишь 5% игроков не работают в принципе, а вот большинство — 70% — получают больше 30 000 рублей. Таким образом, ядро игровой аудитории — люди с зарплатой от 30 000 до 50 000 рублей.

Среди тех, кто не тратит деньги на игры, процент безработных ожидаемо оказался выше — 10%.

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