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Японец показал, как бы выглядели GTA и другие игры в реальности
Снято на улицах Токио
Японский YouTube-блогер показал, как бы выглядели GTA и другие игры в реальности.
Ролик опубликовали на канале 【KOMAZAWA ISOLATION】. Сообщается, что блогер воспользовался пандемией коронавируса, чтобы снять на опустевших улицах токийского района Сибуя кадры для видео-пародии на игры, в частности на Grand Theft Auto, Yakuza и Metal Gear Solid. Выглядит всё это достаточно забавно. На видеоряд наложены соответствующие анимации и изображения. Кроме того, ролик сопроводили звуками, которые стойко ассоциируются с играми.
В прошлом году российский видеограф Владислав Чекунов создал ролик, в котором показал, как бы выглядели игры Need for Speed в реальной жизни. Он использовал элементы интерфейса, как в Underground, а также подходящую музыку и звуки.