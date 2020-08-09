Японец показал, как бы выглядели GTA и другие игры в реальности

Ролик опубликовали на канале 【KOMAZAWA ISOLATION】. Сообщается, что блогер воспользовался пандемией коронавируса, чтобы снять на опустевших улицах токийского района Сибуя кадры для видео-пародии на игры, в частности на Grand Theft Auto, Yakuza и Metal Gear Solid. Выглядит всё это достаточно забавно. На видеоряд наложены соответствующие анимации и изображения. Кроме того, ролик сопроводили звуками, которые стойко ассоциируются с играми.