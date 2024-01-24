Японская игра Palworld стала популярнее Dota 2 и Counter-Strike 2 в Steam

В последних обновлениях разработчики игры объявили, что за всего четыре дня она разошлась уже более чем в шести миллионах экземпляров, а одновременно в нее играли более 1,7 миллиона игроков.

Сразу после запуска в ранний доступ 19 января, игра активно завоевала аудиторию, продав более миллиона копий в течение всего восьми часов на ПК (Steam, Microsoft Store), а также на Xbox One и Xbox Series X/S. Дополнительно, проект доступен в сервисе Xbox Game Pass.

Несмотря на это, в рейтинге ежедневных игроков Counter-Strike 2 пока удерживает лидерство. Однако, успех Palworld в первые дни после релиза говорит о внимании игрового сообщества к новинке, которая, возможно, продолжит завоевывать популярность.