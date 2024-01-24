Японская игра Palworld стала популярнее Dota 2 и Counter-Strike 2 в Steam

Опубликовано 24 января 2024, 09:45
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Японская игра Palworld стала популярнее Dota 2 и Counter-Strike 2 в SteamЗа четыре дня
Новый хит, Palworld, от японской студии Pocketpair взорвал интерес пользователей на платформе Steam. Игра смогла обойти по популярности такие гигантские проекты, как Dota 2 и Counter-Strike 2, заняв первое место по числу игроков.
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В последних обновлениях разработчики игры объявили, что за всего четыре дня она разошлась уже более чем в шести миллионах экземпляров, а одновременно в нее играли более 1,7 миллиона игроков.
Сразу после запуска в ранний доступ 19 января, игра активно завоевала аудиторию, продав более миллиона копий в течение всего восьми часов на ПК (Steam, Microsoft Store), а также на Xbox One и Xbox Series X/S. Дополнительно, проект доступен в сервисе Xbox Game Pass.
Несмотря на это, в рейтинге ежедневных игроков Counter-Strike 2 пока удерживает лидерство. Однако, успех Palworld в первые дни после релиза говорит о внимании игрового сообщества к новинке, которая, возможно, продолжит завоевывать популярность.
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