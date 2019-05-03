«Японская весна»: Nintendo объявила скидки на приставку и игры

Акция распространяется на официальный онлайн-магазин, а также российские торговые сети «М-видео», DNS и «Эльдорадо». Например, комплект Nintendo Switch в сером цвете с игрой Dark Souls: Remastered можно купить за 18 990 рублей, вместо стандартных 23 990 рублей. Красно-голубая версия приставки с FIFA 19 стоит и того меньше — 17 990 рублей. Игры Super Mario Odyssey, Mario Tennis Aces и Splatoon 2 можно приобрести за 2 490, 2 499 и 2 490 рублей соответственно. Набор для виртуальной реальности Nintendo Labo стоит 5 199 рублей.

«Японская весна» продлится до 7 июня.