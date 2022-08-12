Японский продюсер-ветеран Resident Evil ушел в китайскую NetEase Games

Сегодня, 12 августа, мне исполняется 50 лет.

В связи с этим я хотел бы поделиться со всеми чем-то особенным:

С благодарностью прослужив 27 лет, я покинул Capcom 31 марта 2022 года и официально присоединяюсь к NetEase Games в качестве продюсера.

Подробные планы будут опубликованы позже, так что, пожалуйста, следите за новостями.

Я буду стремиться постоянно создавать все более приятные развлечения для всех в этой новой компании, в этой новой эре.

Спасибо за постоянную поддержку.