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Японский продюсер-ветеран Resident Evil ушел в китайскую NetEase Games

Великое переселение геймдева
Хироюки Кобаяси, продюсер таких хитов как Resident Evil и Devil May Cry, покинул Capcom после 27 лет работы и присоединится к NetEase Games в качестве продюсера, объявила компания-разработчик.
Японский продюсер-ветеран Resident Evil ушел в китайскую NetEase Games

Кобаяси работал в Capcom с 1995 года и был продюсером серии Sengoku Basara, Dragon's Dogma, различных игр Resident Evil и Devil May Cry, а также многих других.

Сегодня, 12 августа, мне исполняется 50 лет.

В связи с этим я хотел бы поделиться со всеми чем-то особенным:

С благодарностью прослужив 27 лет, я покинул Capcom 31 марта 2022 года и официально присоединяюсь к NetEase Games в качестве продюсера.

Подробные планы будут опубликованы позже, так что, пожалуйста, следите за новостями.

Я буду стремиться постоянно создавать все более приятные развлечения для всех в этой новой компании, в этой новой эре.

Спасибо за постоянную поддержку.

Хироюки Кобаяси
Продюсер видеоигр
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