Опубликовано 18 ноября 2024, 06:451 мин.
Юристы назвали условия для уголовных дел за покупку новой части S.T.A.L.K.E.R.Разработчики не славятся любовью к России
Юридические эксперты в России обозначили условия, при которых покупка украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2 может привести к уголовным последствиям. Игра, выходящая 20 ноября 2024 года, может вызвать юридические последствия, если разработчики объявят о передаче прибыли Вооруженным силам Украины или если в ней будут обнаружены запрещенные материалы, пишет РБК.
На данный момент игра не признана экстремистским материалом, а ее разработчик, GSC Game World, не включен в список нежелательных организаций. Однако эксперты предупреждают, что если разработчики заявят о направлении средств в пользу украинской армии или экстремистских групп, это может стать основанием для применения уголовной ответственности в РФ.
Если в игре будут обнаружены запрещенные материалы, такие как экстремистские сообщения или символы, она может быть полностью запрещена, а ответственность может наступить для тех, кто будет ее распространять или играть в нее.
Игра недоступна для официальной покупки в России, однако ее можно получить через сервисы вроде Xbox Game Pass.
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