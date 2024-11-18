Юристы назвали условия для уголовных дел за покупку новой части S.T.A.L.K.E.R.

На данный момент игра не признана экстремистским материалом, а ее разработчик, GSC Game World, не включен в список нежелательных организаций. Однако эксперты предупреждают, что если разработчики заявят о направлении средств в пользу украинской армии или экстремистских групп, это может стать основанием для применения уголовной ответственности в РФ.

Если в игре будут обнаружены запрещенные материалы, такие как экстремистские сообщения или символы, она может быть полностью запрещена, а ответственность может наступить для тех, кто будет ее распространять или играть в нее.

Игра недоступна для официальной покупки в России, однако ее можно получить через сервисы вроде Xbox Game Pass.

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