Ютубер создал собственную версию PlayStation 5 толщиной менее 2 см

Энтузиаст разобрал стандартную PlayStation 5 и заменил всё, что нужно было заменить, чтобы сделать консоль менее громоздкой. Вместо «родных» компонентов блогер поставил аналогичные детали, купленные где-то, и самодельные запчасти. Толщина устройства составила всего 1,9 сантиметра.

Ради изящности пришлось также построить собственную систему водяного охлаждения и поместить блок питания во внешний корпус, который можно разместить за телевизором, где он не будет заметен. Отмечается, что система охлаждения энтузиаста оказалась даже более эффективной, чем у стандартной PS5 — он замерил температуры в игре Horizon Forbidden West.