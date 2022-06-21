Ютубер создал собственную версию PlayStation 5 толщиной менее 2 см

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Ютубер создал собственную версию PlayStation 5 толщиной менее 2 смСвоего рода Slim
Sony обычно выпускает тонкие версии своих консолей PlayStation через несколько лет после выхода основных. Для PS5 это время ещё не пришло. Однако ютубер DIY Perks решил не ждать компанию и сам сконструировал PS5 Slim.
Энтузиаст разобрал стандартную PlayStation 5 и заменил всё, что нужно было заменить, чтобы сделать консоль менее громоздкой. Вместо «родных» компонентов блогер поставил аналогичные детали, купленные где-то, и самодельные запчасти. Толщина устройства составила всего 1,9 сантиметра.
Ради изящности пришлось также построить собственную систему водяного охлаждения и поместить блок питания во внешний корпус, который можно разместить за телевизором, где он не будет заметен. Отмечается, что система охлаждения энтузиаста оказалась даже более эффективной, чем у стандартной PS5 — он замерил температуры в игре Horizon Forbidden West.