За худшую компьютерную игру этого года извинялась нейросеть, а не разработчики

По словам источников GameTwo, выяснилось, что это извинение было сгенерировано с помощью ChatGPT и что Daedalic не знала о его содержании. Как утверждается, извинения были полностью обработаны издателем игры, компанией Nacon.

The Lord of the Rings: Gollum подверглась резкой критике и на данный момент является самой низкорейтинговой игрой года на таких крупных сайтах-агрегаторах, как Metacritic и OpenCritic. Бюджет разработки игры составил около 15 млн евро, что считается скромным для AAA-игры 2023 года.

Бывшие сотрудники Daedalic также рассказали о проблемах, связанных с разработкой игры: анимации, которые были скрыты от игроков из-за нехватки времени, недоработанные игровые механики и отсутствие достаточного финансирования.