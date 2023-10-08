За худшую компьютерную игру этого года извинялась нейросеть, а не разработчики

За худшую компьютерную игру этого года извинялась нейросеть, а не разработчикиНе такая судьба должна быть у игр по «Властелину колец»
Сообщается, что для составления извинений по поводу проблемной игры по «Властелину колец» использовалась нейросеть ChatGPT. После выхода игры разработчик Daedalic опубликовал извинения, в которых признал недостатки игры и пообещал улучшить ее в будущих обновлениях.
По словам источников GameTwo, выяснилось, что это извинение было сгенерировано с помощью ChatGPT и что Daedalic не знала о его содержании. Как утверждается, извинения были полностью обработаны издателем игры, компанией Nacon.
The Lord of the Rings: Gollum подверглась резкой критике и на данный момент является самой низкорейтинговой игрой года на таких крупных сайтах-агрегаторах, как Metacritic и OpenCritic. Бюджет разработки игры составил около 15 млн евро, что считается скромным для AAA-игры 2023 года.
Бывшие сотрудники Daedalic также рассказали о проблемах, связанных с разработкой игры: анимации, которые были скрыты от игроков из-за нехватки времени, недоработанные игровые механики и отсутствие достаточного финансирования.