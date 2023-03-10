За бургер в KFC можно получить доступ к бета-тесту новой Diablo

Период раннего доступа к бета-версии Diablo 4 продлится с 17 по 19 марта. Если купить Double Down в точке KFC или через приложение до 18 марта, то вам гарантируют доступ к “раннему” бета-тесту. Открытый бета-тест, куда уже попадут все желающие, пройдет с 24 по 26 марта.

В ранней бета-версии будут доступны только три игровых класса, в то время как в открытой бета-версии будет разблокированы все пять классов.

Double Down не зря называют самым странным бургером. По сути, булочки заменены двумя ломтиками курицы, с двумя ломтиками сыра и бекона посередине (на обложке можно увидеть наглядный пример).