За покупку видеокарт и процессоров AMD раздаст долгожданную игру от создателей Skyrim

За покупку видеокарт и процессоров AMD раздаст долгожданную игру от создателей SkyrimЕще и в двух изданиях
Компания AMD готовится к выпуску специального «промо-комплекта» с долгожданной игрой Starfield от Bethesda. Комплект будет доступен для некоторых процессоров AMD Ryzen 7000 и видеокарт Radeon RX 7000/6000, начиная со следующей недели.
Согласно официальной веб-странице AMD на Тайване, акция продлится с 11 июля 2023 года до 28 октября 2023 года. Интересно, что AMD предложит два издания Starfield: Premium Edition, поставляемое в комплекте с премиум-оборудованием, и стандартное издание для более дешевого оборудования.
Как было объявлено ранее, Bethesda выбрала AMD в качестве эксклюзивного партнера для Starfield на ПК. Игра будет поддерживать FSR 2 (FidelityFX Super Resolution) при запуске и получит многопоточную оптимизацию для процессоров AMD Ryzen.
У геймеров, с нетерпением ожидающих выхода Starfield, теперь есть дополнительный стимул обратить внимание на процессоры и видеокарты AMD.