За покупку видеокарт и процессоров AMD раздаст долгожданную игру от создателей Skyrim

Как было объявлено ранее, Bethesda выбрала AMD в качестве эксклюзивного партнера для Starfield на ПК. Игра будет поддерживать FSR 2 (FidelityFX Super Resolution) при запуске и получит многопоточную оптимизацию для процессоров AMD Ryzen.

У геймеров, с нетерпением ожидающих выхода Starfield, теперь есть дополнительный стимул обратить внимание на процессоры и видеокарты AMD.