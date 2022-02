За «потянет ли?» вам сюда: тест Radeon RX 6600XT в 30 играх

В рамках тестирования проверялась конфигурация на базе Core i5 11600K и с графическим ускорителем Radeon RX 6600XT. При этом запускалась она в следующих проектах: Grand Theft Auto IV, Assetto Corsa, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Sniper Ghost Warrior 3, Sniper Elite 4, PUBG (Update 15.1), Apex Legends (Escape Patch), Call of Duty Warzone (Season 1), Insurgency Sandstorm, Hunt Showdown, Red Dead Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Back 4 Blood, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA III Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite, God of War.

Игр 2021-2022 года оказалось 13. Из них WRC 10 запускалась в 1440p на очень высоких настройках и шла со средней производительностью в пределах 56-57 к/с. В очень редких событиях число кадров составило 52 к/с.

С теми же параметрами шла Days Gone. В этом случае средняя частота кадров была равна 70 к/с, а в очень редких событиях производительность снижалась до 23 к/с.

С высоким пресетом в 1080p в Resident Evil Village удалось в среднем получить 160-165 к/с. В крайне редких событиях частота кадров опускалась до 81 к/с.

На ультра-настройках в 1080p в Back 4 Blood производительность составила 155-160 к/с в среднем. При этом в очень редких событиях она равнялась 9 к/с.

Far Cry 6 запускалась тоже с ультра-пресетом в 1440p. Средняя частота кадров оказалась здесь равной 75 к/с, в крайне редких событиях - 16 к/с.

В Call of Duty Vanguard на ультра-настройках в 1440p производительность составила в среднем 80-90 к/с. В очень редких событиях это значение снижалось до 34 к/с.