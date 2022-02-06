За «потянет ли?» вам сюда: тест Radeon RX 6600XT в 30 играх

За «потянет ли?» вам сюда: тест Radeon RX 6600XT в 30 играхПроверили видеокарту на YouTube-канале GameGangsta
В рамках тестирования проверялась конфигурация на базе Core i5 11600K и с графическим ускорителем Radeon RX 6600XT. При этом запускалась она в следующих проектах: Grand Theft Auto IV, Assetto Corsa, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Sniper Ghost Warrior 3, Sniper Elite 4, PUBG (Update 15.1), Apex Legends (Escape Patch), Call of Duty Warzone (Season 1), Insurgency Sandstorm, Hunt Showdown, Red Dead Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Back 4 Blood, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA III Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite, God of War.
Игр 2021-2022 года оказалось 13. Из них WRC 10 запускалась в 1440p на очень высоких настройках и шла со средней производительностью в пределах 56-57 к/с. В очень редких событиях число кадров составило 52 к/с.
С теми же параметрами шла Days Gone. В этом случае средняя частота кадров была равна 70 к/с, а в очень редких событиях производительность снижалась до 23 к/с.
С высоким пресетом в 1080p в Resident Evil Village удалось в среднем получить 160-165 к/с. В крайне редких событиях частота кадров опускалась до 81 к/с.
На ультра-настройках в 1080p в Back 4 Blood производительность составила 155-160 к/с в среднем. При этом в очень редких событиях она равнялась 9 к/с.
Far Cry 6 запускалась тоже с ультра-пресетом в 1440p. Средняя частота кадров оказалась здесь равной 75 к/с, в крайне редких событиях - 16 к/с.
В Call of Duty Vanguard на ультра-настройках в 1440p производительность составила в среднем 80-90 к/с. В очень редких событиях это значение снижалось до 34 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в 1440p с ультра-пресетом. В среднем здесь удалось получить 60 к/с, в очень редких событиях - 28 к/с.
В GTA III Definitive Edition частота кадров составила на высоких настройках в 1440p в среднем 45-50 к/с. В крайне же редких событиях она равнялась 16 к/с.
GTA Vice City Definitive Edition шла на ультра-настройках в 1440p. Средний FPS в ней был равен 70-80 к/с, в очень редких событиях производительность составляла 8 к/с.
GTA San Andreas Definitive Edition запускалась также в 1440p, но на высоких настройках. Частота кадров в этом случае в среднем составляла 60-70 к/с. В очень редких событиях производительность находилась на уровне 7 к/с.
Battlefield 2042 в 1440p со средними настройками позволяет получить около 60-65 к/с в среднем и 3 к/с в очень редких событиях.
Halo Infinite с ультра-пресетом в 1080p идёт со средней производительностью в 105-110 к/с. При этом в крайне редких событиях частота кадров равняется 2 к/с.
Наконец, God of War запускалась с ультра-настройками в 1080p. Средняя частота кадров составила в игре 60-70 к/с, в очень редких событиях производительность снижалась до 46 к/с.
Остальные замеры производительности - в видео ниже.
Конфигурация протестированного ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4
- видеокарта ASUS RADEON DUAL RX 6600 XT OC 8GB GDDR6 128Bit
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.