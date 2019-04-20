За угрозы в компьютерных играх начали арестовывать

Жалобу на угрозы полиции направил сотрудник Blizzard. Правоохранительные органы вычислили нарушителя спокойствия по IP-адресу. Сообщается, что обвиняемый написал несколько агрессивных сообщений в чат игры. В них он грозился прийти в школу и расстрелять всех людей там. Одно из сообщений звучало так: «Я куплю пистолет и застрелю всех. Я буду транслировать это на Twitch».

Адвокат обвиняемого утверждает, что сообщения не были серьёзными. В целом, такая риторика характерна для онлайн-игр. Однако полиция уверена, что парень опасен для социума. Сейчас горе-игрок находится под стражей. Предварительное слушание по делу запланировано на 25 апреля.