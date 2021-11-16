Забаненные читеры в Call of Duty не смогут играть в будущие и прошлые игры серии

“Многочисленные или серьезные нарушения политики безопасности, такие как мошенничество, могут привести к блокировке всех учетных записей. Кроме того, любая попытка скрыть вашу личность или заменить идентификационные данные устройств также могут привести к блокировке”, — сообщают представители компании.

Известно, что сама система будет запускаться на уровне ядра системы. Так, будет реализована возможность проверки программного обеспечения и приложения, совершающие попытки взаимодействия с тайтлом. Это позволит анализировать большое количество данных, в том числе и драйвер видеокарты. На данный момент RICOCHET интегрирована в Call of Duty: Vanguard.